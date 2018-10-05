Пять новых парков «Патриот» появятся в России

Пять новых военно-патриотических парков «Патриот» появятся в России. Соответствующее распоряжение дал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Новые парки будут располагаться в Санкт-Петербурге и Кронштадте, Верхней Пышме Свердловской области, Севастополе, в поселке Кильдинстрой Мурманской области и на острове Русский в Приморском крае.

Как следует из распоряжения, целями новых парков будут воспитание патриотизма и гражданственности, гордости за Российскую Федерацию и ее Вооруженные силы, формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодежи к прохождению военной службы по контракту и призыву, осуществление просветительской, научно-исследовательской, образовательной и музейной деятельности на основе предметов и коллекций образцов вооружения.

Все парки будут находиться в ведении Министерства обороны РФ.