Максимальное взаимодействие: яркие кадры российско-сербских учений «БАРС-2018»

Совместные экипажи России и Сербии провели операцию по спасению летчиков вертолета, который потерпел крушение в труднодоступном районе. Для того, чтобы максимально усложнить задачу учений, вылет совершили ночью - в это время тяжелее обнаружить место падения. Это один из этапов масштабных летно-тактических маневров «БАРС-2018».

По легенде учений, экипаж МиГ-29 терпит аварию в труднодоступной местности, задача экипажа - обнаружить его, ситуация осложняется тем, что в это время в Сербии пускают по полям пал.

Упражнение было успешно выполнено - условно терпящий бедствие экипаж принят на борт спасательного вертолета.

«Ночью особенный вид полета, это максимальное внимание, максимальное взаимодействие в экипаже, это пик подготовки летчика», - рассказал старший инструктор-летчик войсковой части ВЧ-45 095 города Торжка Алексей Глебкин.

Ранее на учениях «БАРС-2018» российскими и сербскими авиаторами в составе совместных экипажей вертолетов были отработаны полеты на высоте менее 100 метров.