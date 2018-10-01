В Бурятии стартовали учения «Селенга-2018»

Российско-монгольские учения «Селенга» начались в учебно-тренировочном комплексе «Бурдуны» в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

В маневрах принимают участие более тысячи военных и до 200 единиц военной техники с обеих сторон. Учения продлятся до 12 октября.

В сообщении отмечается, что впервые в истории совместных учений российские танкисты исполнили «танковый вальс» на танках Т-72Б.

Учения «Селенга» проводятся уже десять лет, с 2008 года.

Ранее сообщалось, что на учениях в Бурятии впервые задействуют огнеметные системы залпового огня «Солнцепек». Использовать их будут соединения войск РХБЗ.