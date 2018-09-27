Войска военной базы ЮВО в Армении начали передислокацию на полигон Баграмян
Подразделения военной базы ЮВО в Армении приступили к передислокации на полигон Баграмян Минобороны, сообщает пресс-служба округа.
Фото: Максим Блинов, РИА новости
Военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных, разведывательных, инженерных и материально-технических подразделений ЮВО были подняты по сигналу «тревога» и прибыли на станцию погрузки.
Они обслужат технику и вооружение, получат материальные средства и боеприпасы и приступят к отработке боевого слаживания в составе объединенной группировки войск на незнакомом полигоне.
Для участия с 1 по 14 октября в совместных учениях на полигон Баграмян будут передислоцированы более тысячи военнослужащих и около 200 единиц военной специальной техники российского соединения из Гюмрийского военного гарнизона.