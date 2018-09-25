Новейший российский фрегат «Адмирал Горшков» вышел в море на первые учения

Новейший фрегат «Адмирал Горшков» в Баренцевом море вышел в море на первые учения.

Боевой корабль отрабатывает вопросы противовоздушной и противолодочной обороны, а также проверяет системы радиотехнического вооружения, а с наземными пунктами управления проводит учения по связи. В обязательном порядке - стрельбы из главного носового орудия и тренировки за живучесть корабля.

Напомним, что в боевой состав фрегат вошел летом этого года - 28 июля. Он зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота - самого крупного соединения ВМФ России, куда также входят авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».