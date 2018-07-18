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Николай Панков поблагодарил представителей из Италии за увековечивание подвига лейтенанта Прохоренко

Павел Настин
12:42 18.07.2018
Памятник российскому офицеру, который погиб весной 2016 года при выполнении боевого задания в Сирии, открыли в итальянском городе Вальи-Сотто.
Николай Панков поблагодарил представителей из Италии за увековечивание подвига лейтенанта Прохоренко
Фото: пресс-служба Юнармии

Статс-секретарь - заместитель министра  обороны РФ Николай Панков поблагодарил представителей мэрии Вальи-Сотто и римского отделения Национальной ассоциации парашютистов Италии за увековечивание памяти российского лейтенанта Александра Прохоренко, погибшего в Сирии в ходе борьбы с международным терроризмом.

«От имени Министерства обороны Российской Федерации позвольте выразить слова благодарности представителям мэрии Вальи-Сотто и римского отделения Национальной ассоциации парашютистов Италии за увековечивание подвига российского офицера в ходе борьбы с международным терроризмом», - сказал Панков на открытии финала Всероссийской военно-патриотической игры «Победа» в подмосковном парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот».

В рамках церемонии мэр Вальи-Сотто Марио Пулье и председатель римского отделения Национальной ассоциации парашютистов Италии Адриан Токки передали движению «Юнармия» копию памятника Герою России Александру Прохоренко.

«Такие подвиги возрождают понятие "герой". В честь подвига  Прохоренко мы решили назвать один из наших парашютных курсов его именем», - сказал Токки.

Памятник российскому офицеру Александру Прохоренко, который погиб весной 2016 года при выполнении боевого задания в Сирии, открыли в итальянском городе Вальи-Сотто. Мраморная скульптура изображает военнослужащего, оперевшегося на каменную глыбу, в полной боевой экипировке. По замыслу создателей, Прохоренко запечатлен за несколько мгновений до авиаудара российских ВКС, который он вызвал на себя, оказавшись в окружении террористов в окрестностях Пальмиры.

Министерство обороны России 24 марта 2016 года сообщило о гибели 25-летнего российского офицера спецназа в Сирии. Старший лейтенант Александр Прохоренко погиб во время наведения авиаударов по террористам близ Пальмиры. Офицер вызвал огонь на себя, когда его обнаружили и окружили боевики. Указом президента Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Прохоренко было присвоено звание Героя России. Он похоронен в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области.

Финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», которая соберет на площадке почти тысячу подростков из всех регионов РФ,  пройдет с 18 по 21 июля в парке «Патриот». Среди  участников - юнармейцы и кандидаты в члены движения, кадеты, члены военно-патриотических клубов и участники молодежных организаций.

Молодые патриоты будут участвовать в конкурсах и состязаниях на выносливость и скорость, проявят навыки в строевой подготовке, поведении в экстремальных условиях и оказании первой помощи. Конкурсная программа представлена шестью дисциплинами.

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