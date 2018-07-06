Летчики Балтийского флота продемонстрировали высший пилотаж в небе над Калининградом

Летчики Балтийского флота провели тактические учения в Калининградской области, в ходе которых пилоты истребительной эскадрильи морской авиации имитировали воздушный бой. Особое внимание уделялось технике пилотирования в наступлении и обороне на разных высотах.

Также экипажам Су-27 и Су-30СМ предстоит найти, опознать и уничтожить самолеты условного противника. Все задания пилоты выполняли как в одиночку, так и в составе авиационных пар и звеньев.