Путин присвоил 11 полкам и дивизиям почетные наименования

Более десяти полков и дивизий получили почетные наименования в соответствии с указами президента России Владимира Путина, которые он подписал 30 июня.

«Присвоить 381-му артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский Варшавский" и впредь именовать его: 381-й гвардейский артиллерийский Варшавский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова полк», - говорится в одном из документов, опубликованных на портале правовой информации.

Как следует из текста указа, почетные наименования присвоены в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу.

933-й зенитный ракетный полк получил наименование Верхнеднепровский, 90-я танковая дивизия стала гвардейской Витебско-Новгородской, 163-й танковый полк теперь является гвардейским Нежинским, 6-й танковый полк - гвардейским Львовским, а 68-й танковый полк - гвардейским Житомирско-Берлинским.

Также 102-й мотострелковый полк стал Слонимско-Померанским, 400-й самоходный артиллерийский полк - Трансильванским, а 150-я мотострелковая дивизия - Идрицко-Берлинской.

856-й самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование гвардейского Кобринского, а 144-я мотострелковая дивизия - гвардейской Ельнинской.