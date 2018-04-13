Стало известно, как готовились провокации с химатаками в Сирии

Если сравнить обнародованные фото и видеофрагменты, сразу отмечаются ряд нестыковок: мальчик в свитере один посреди комнаты и тот же мальчик, но уже вместе с маленькой девочкой. Значит - тела погибших якобы от химической атаки детей переносили между этажами и квартирами, компонуя более выгодные ракурсы для съемки. Так готовит свои отчеты гуманитарная организация «Белые каски».

Далее кадры, которые никто не увидит в эфире западных каналов. Боевики только что покинули Восточную Гуту, вместе с ними ушли и «Каски». В центральном офисе видно, что сотрудники покидали здание в спешке, потому что оставили после себя нежелательные улики: списки на арабском - фамилии тех, кому гражданские активисты действительно оказывали помощь.

В этих списках - имена боевиков и полевых командиров. Вот вам и гуманитарная миссия.

В подземном бункере боевиков стоит новое оборудование, есть спутниковая связь. Противогазов здесь не наберется и пятидесяти штук. Такого количества просто не хватит для спасения людей. Зато как реквизит для съемок провокационных роликов - вполне. Сценарий написан на английском.