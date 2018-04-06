Путин обозначил задачи по защите российских рубежей

Защитить российские рубежи от террористов, нелегальной миграции и наркотрафика. Такую задачу поставил Владимир Путин на расширенном заседании Совбеза, где обсуждали «Основы государственной пограничной политики».

Действующий документ был утвержден более 20 лет назад и в связи с изменившейся геополитической ситуацией требует обновления, отметил глава государства. Президент в ходе своей речи обозначил современные угрозы и рассказал о попытках спровоцировать конфликты у российских границ.

«Вблизи наших границ наращивается военный потенциал НАТО, предпринимаются попытки затормозить интеграционные процессы с участием России, спровоцировать новые и "поджечь" старые конфликты на постсоветском пространстве и в соседних с Россией регионах со всеми вытекающими последствиями - военно-политической нестабильностью, ростом контрабанды и преступности и острыми гуманитарными проблемами», - отметил Путин. «В этих условиях ключевая задача - обеспечить надежную охрану и защиту наших рубежей, быстро и эффективно и нейтрализовать потенциальные угрозы», - констатировал президент.

Путин также указал на необходимость ускорить темпы строительства и реконструкции пунктов пропуска и не затягивать с введеним в эксплуатацию уже готовых объектов.В настоящее время российские погранвойска укомплектованы техникой на 80%, более половины вооружений - самые современные.

Ранее на развертывание наступательной группировки НАТО у границ России указывал и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом глава военного ведомства заявил, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.