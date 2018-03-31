Церемония выпуска кремлевских курсантов прошла на Красной площади

Это уже 141-е по счету торжественное мероприятие. Все началось в еще 1917-м году с пулеметных курсов, но впоследствии выпускниками училища стала целая плеяда знаменитых генералов и маршалов, среди которых Бирюзов и Язов.

Церемония начинается с приветствия выпускников Главнокомандующим Сухопутными войсками Российской Федерации Олегом Салюковым. Далее проходит вручение долгожданных дипломов: в этом году в строю на Красной площади присутствуют 7 золотых медалистов и 50 выпускников с красным дипломом.

Продолжается церемония в Александровском саду. Выпускники преклоняют колено у Вечного огня и прощаются со знаменем училища.

Завершается торжество маршем по брусчатке. По давней традиции молодые офицеры с криком «Вот и все!» подбрасывают в воздух монеты. Совсем скоро они начнут свою военную карьеру, каждый из них — востребованный войсковой специалист.