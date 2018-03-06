Авиация против ракетных катеров: эффектные кадры учений в Балтийском море

Экипажи ракетных катеров «Моршанск» и «Чувашия» и большого десантного корабля «Королев» отразили массированный воздушный удар в Балтийском море. «Враг» атаковал несколькими группами.

После обнаружения целей балтийцы ставят активные и пассивные помехи, после этого вступила в бой корабельная артиллерия. Шестиствольные зенитные автоматы и артустановки АК-176 не оставили условному врагу ни единого шанса.

В роли атакующих на этот раз выступили экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и противолодочных вертолетов Ка-27. Они имитировали скоростные низколетящие цели. Кроме того, самолеты сбросили несколько светящихся авиабомб, эти мишени моряки-балтийцы также успешно уничтожили.