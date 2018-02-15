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Россия не будет отчитываться перед НАТО по планам размещения ОТРК «Искандер» в Калининградской области - Шаманов

Александр Пешков
11:04 15.02.2018
Россия не будет делиться с НАТО планами по размещению оперативно-тактических комплексов «Искандер» в Калининградской области, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Россия не будет отчитываться перед НАТО по планам размещения ОТРК «Искандер» в Калининградской области - Шаманов
Фото: Минобороны РФ

Россия не будет делиться с представителями НАТО  информацией о размещении комплексов «Искандер» в Калининградской области, потому что имеет полное право делать на своей территории все, что хочет, считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

По его словам, Калининградская область - законная территория и Россия имеет право размещать на ней комплексы, не давая никакого отчета перед НАТО.

«Это наша законная территория, что хотим, то и делаем, в отличие от НАТО, которые зовут американцев и прочих, недоброжелательных к нам людей», - сказал Шаманов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию действовать «прозрачнее» при наращивании военного присутствия на Балтике.

31 января в Минобороны РФ заявили, что в Калининградской области в прошедшем году завершено строительство парковой зоны и технической территории под размещение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». 

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