Костромскому парашютно-десантному полку ВДВ вручили вымпел «Ударной» воинской части

В канун Нового года Костромскому парашютно-десантному полку ВДВ в торжественной обстановке вручили вымпел «Ударной» воинской части. Соответствующее звание часть получила по итогам летнего периода обучения 2017 года.

Вручение вымпела проходило на территории парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ в торжественной обстановке.

В церемонии принял участие заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков. Вымпел «Ударной» воинской части будет храниться в штабе части, возле боевого знамени.