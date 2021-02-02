Армия Глава Северной Осетии вручил Шойгу нагрудный знак почетного гражданина республики Андрей Аркадьев Торжественная церемония состоялась сегодня в Национальном центре управления обороной России. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил удостоверение и нагрудный знак «Почетный гражданин Республики Северная Осетия - Алания» министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу. «В сентябре 2020 года во Владикавказе распахнул свои двери новый современный комплекс Северо-Кавказского суворовского военного училища. Это стало возможным благодаря вашей активной поддержке», - сказал Битаров на торжественной церемонии. Звание почетного гражданина Северной Осетии было присвоено главе российского военного ведомства еще в июне прошлого года. Соответствующий указ подписал Битаров. Глава Северной Осетии отметил вклад Шойгу в развитие военной инфраструктуры и военно-патриотического воспитания молодого поколения. Битаров также напомнил, что министр поручил возвести во Владикавказе военный госпиталь и новый комплекс Суворовского училища. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика