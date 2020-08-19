Вертолетчики ЦВО в сложных погодных условиях «уничтожили» танки «противника» на учении под Курганом: видео

Экипажи ударных вертолетов Ми-24П и военно-транспортных Ми-8МТВ5-1 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) в ходе авианалета в сложных погодных условиях «уничтожили» танки условного противника на учении в Курганской области.

В рамках учения с аэродрома в Свердловской области взлетели 10 вертолетов. Первая пара экипажей Ми-8МТВ5-1 в результате авиаразведки определила координаты района местонахождения «противника» и визуальные ориентиры местности. Основные ударные силы авиации осуществили скрытый подлет в зону учебно-боевого применения на высоте около 3 000 метров, выполнили заход на цели в условиях ограниченной видимости и поразили мишени, имитирующие танки и легкобронированную технику условного противника.

После огневого поражения «противника» экипажи вертолетов отработали пилотирование по приборам в облаках с использованием бортового навигационного оборудования.

В летно-тактическом учении экипажей армейской авиации было задействовано 10 ударных вертолетов Ми-24П и военно-транспортных Ми-8МТВ5-1, 20 единиц наземной техники и около 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.