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Масштабные спецучения тыла с участием стран ОДКБ начались в ЮВО

Андрей Аркадьев
12:41 18.08.2020
На одном из этапов проводятся международные учения с силами и средствами МТО войск (коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2020».
Масштабные спецучения тыла с участием стран ОДКБ начались в ЮВО
© Фото: Минобороны России

В Южном военном округе под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова стартовали масштабные учения по материально-техническому обеспечению ВС РФ, которые продлятся до 21 августа 2020 года.

Впервые в рамках тыловых спецучений на одном из этапов проводятся международные учения с силами и средствами МТО войск (коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2020», в котором принимают участие военнослужащие из Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

Учения одновременно проводятся на территории Ростовской, Астраханской областей, на Кубани и в Крыму, а также на выделенных участках местности на территории Южного военного округа.

Всего в учениях примут участие около шесть тысяч военнослужащих Южного военного округа и до 750 единиц военной и специальной техники. Участники учений будут выполняться практические задачи по всем видам тылового и технического обеспечения – развертыванию полевых аэродромов и посадки на них боевой авиации, строительству мостовых переходов и наведению железнодорожных мостов, восстановление вооружения и военной техники в условиях открытой пустынно-степной зоны, организации специальных видов технического и продовольственного обеспечения видов и родов войск.

В рамках морской фазы учений будут продемонстрированы действия сил Черноморского флота по оказанию помощи аварийным кораблям и судам, а также по пополнению запасов материальных средств в море.

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