Юнармия провела флешмоб на территории Главного храма ВС РФ

Юнармейцы провели флешмоб «Юнармия помнит», который приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сто лучших юнармейцев Москвы и Московской области выстроились на соборной площади Главного храма Вооруженных Сил РФ, у каждого из них была табличка, являющаяся составной частью задуманного ими изображения.

Юнармейцы собрали словосочетание «Юнармия помнит». Этим флешмобом юные патриоты призывают всех желающих посетить Главный храм ВС РФ и музейный комплекс «Дорога памяти», чтобы отдать дань памяти тем, кто защищал нашу Родину.

Также участники флешмоба стали первыми юнармейцами, которые побывали на экскурсии по Главному храму и «Дороге памяти». С этого дня экскурсии для юнармейских отрядов будут проходить регулярно.