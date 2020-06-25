«Мы благодарны за проект»: военнослужащий поделился впечатлениями от посещения «Дороги памяти»
Главный храм Вооруженных сил РФ официально открыт для прихожан. На территории храмового комплекса есть галерея «Дорога памяти», где увековечены имена участников Великой Отечественной войны. Среди посетителей есть как военнослужащие, так и гражданские. Один из военных, осмотревших залы галереи, поделился своими впечатлениями со «Звездой».
«Мы очень рады, что находимся на такой священной земле, и мы благодарны, что есть проект "Дорога памяти", где мы можем найти своих родных, близких, погибших в Отечественной войне», - рассказал он.
В залах галереи «Дорога памяти» имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев. Длина галереи 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ. Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.