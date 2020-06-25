Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Построим Храм Вместе! «Дорога памяти» ТЕГИ

«Мы благодарны за проект»: военнослужащий поделился впечатлениями от посещения «Дороги памяти»

Андрей Аркадьев
Карина Харитонова
14:03 25.06.2020
Посетитель галереи отметил, что благодаря проекту можно найти информацию о своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главный храм Вооруженных сил РФ официально открыт для прихожан. На территории храмового комплекса есть галерея «Дорога памяти», где увековечены имена участников Великой Отечественной войны. Среди посетителей есть как военнослужащие, так и гражданские. Один из военных, осмотревших залы галереи, поделился своими впечатлениями со «Звездой».

«Мы очень рады, что находимся на такой священной земле, и мы благодарны, что есть проект "Дорога памяти", где мы можем найти своих родных, близких, погибших в Отечественной войне», - рассказал он.

В залах галереи «Дорога памяти» имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев. Длина галереи 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ. Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.06.2020, 20:50
Гимн Победе на Дворцовой площади: как прошел праздничный Парад в Санкт-Петербурге
Дата25.06.2020, 12:53
Главный храм ВС РФ открыт для посетителей
Дата20.06.2020, 05:56
Лучший игрок матча: семнадцатилетний вратарь «Ростова» побил новый футбольный рекорд
Дата25.06.2020, 13:06
«Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ в 2022 году
Дата23.06.2020, 09:47
Пригласительные билеты и инструкция: ФСБ обнародовала архивные документы о Параде Победы 1945 года
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Построим Храм Вместе!
14:38 Армия
Видео
«Мурашки по коже»: посетители о Главном храме ВС РФ
14:03 Армия
Видео
«Мы благодарны за проект»: военнослужащий поделился впечатлениями от посещения «Дороги памяти»
12:53 Армия
Видео
Главный храм ВС РФ открыт для посетителей
15:18 Армия
Видео
«Это прекрасный собор»: иностранные журналисты посетили Главный храм ВС РФ
11:19 В стране и мире
Видео
Путин, Шойгу и патриарх Кирилл возложили цветы к мемориалу «Матерям победителей»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:30 В стране и мире
Патриарх Кирилл проголосовал за поправки в Конституцию
15:24 В стране и мире
Путин назначил Примакова главой Россотрудничества
15:06 В стране и мире
Видео
Польша выдала России киллера из ОПГ Паши-Цветомузыки
15:05 В стране и мире
Видео
Уважение к истории и демонстрация решимости: зарубежные СМИ о Параде Победы в Москве
15:01 В стране и мире
Путин: результаты голосования поправкам не должны накручиваться
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Парад в честь 75-летия Победы: полная версия
Видео
«Событие для гордости»: Эмир Кустурица о Параде Победы в Москве
Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем
Раскрыта тайна темной стороны Луны
Бессимптомные переносчики COVID-19 могут оставлять инфекцию на поверхностях
Видео
В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.