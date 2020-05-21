Фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» провели артиллерийские стрельбы у побережья Крыма

Экипажи фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по береговым целям в районе полигона Опук в Крыму, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Занятия проходили в два этапа. На первом этапе артиллеристы отработали алгоритм действий, на втором - выполнили подготовительные стрельбы из артиллерийской установки А-190 по береговым целям.

«Личный состав успешно поразил как видимые береговые цели, так и невидимые, выполняющиеся по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки», - говорится в сообщении.

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» - второй фрегат проекта 11 356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегат является многоцелевым сторожевым кораблем, предназначенным для выполнения боевых задач и ведения боевых действий в составе соединений кораблей и самостоятельно.

Военный корабль, названный в честь адмирала русского Военно-морского флота эпохи Российской империи Николая Эссена, построен на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Экипаж корабля состоит примерно из 200 человек. В длину он достигает 124,8 метра, а в ширину - 15,2 метра. Основу ударного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр» и «Оникс».

Боевое крещение фрегат «Адмирал Эссен» прошел во время операции в Сирии. Он наносил удары по позициям террористов крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря.

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» - многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Третий корабль в серии шести единиц проекта 11 356. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Входит в 30-ю дивизию Черноморского флота.