ВС РФ сорвали четыре попытки выдвижения ВСУ в зоне спецоперации

Российские военнослужащие сорвали четыре попытки продвижения украинских боевиков в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сорваны четыре попытки выдвижения противника на позиции наших войск в районах Кондратовки, Новой Сечи (дважды) Сумской области и населенного пункта Каленки ДНР», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что украинские боевики 258 раз с момента объявления пасхального перемирия обстреляли приграничные с Россией территории. Кроме того, ВСУ нанесли 1 329 ударов FPV-дронами, а также совершили 375 сбросов различных типов боеприпасов.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16.00 11 апреля до конца дня 12-го числа. В соответствии с приказом ВС РФ остановили боевые действия на всей территории СВО. Украинская сторона поддержала инициативу.

