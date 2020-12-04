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Ту-160 и Ту-95МС в небе: за штурвалы стратегических ракетоносцев сели командиры соединений ВКС

Андрей Аркадьев
10:45 04.12.2020
Всего в маневрах принимали участие десять самолетов, а также более 20 единиц специальной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На аэродроме Энгельс в Саратовской области прошли первые командирские полеты в новом учебном году. Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС провели тренировки на малых высотах, полет строем на минимальных дистанциях, а также дозаправку в воздухе.

В учениях задействован только руководящий состав, который отрабатывает методику выполнения самых сложных элементов летной подготовки для последующего обучения молодого летного состава. Всего в маневрах принимали участие десять самолетов, а также более 20 единиц специальной техники.

Бомбардировщик Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости самолет способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров.

Именно такая дальность была необходима для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США. Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы семь метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

В 1951 году комиссия ВВС утвердила разработанный проект, а уже 12 ноября 1952 года прототип Т-95 совершил первый полет. Серийный выпуск машины был начат в 1955 году. На базе Ту-95 созданы летающие лаборатории различного назначения, пассажирский межконтинентальный лайнер Ту-114 и его проектный транспортный вариант.

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