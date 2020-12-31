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«Уверовали в "Терминатора"»: военный эксперт оценил разработки ИИ в армии США

Владимир Расходчиков
07:05 31.12.2020
Военный эксперт объяснил выбор искусственного интеллекта как главного направления для развития ВС США, а также прокомментировал реалистичность осуществления данных планов до 2030 года.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: USarmy, Facebook

Новая программа развития американских вооружений до 2030 года предполагает сильный упор на развитие искусственного интеллекта. Пентагон уже начал проводить цифровые военные маневры в Луизиане, чтобы отточить навыки взаимодействия цифровых технологии и военнослужащих. Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков объяснил в студии ток-шоу «Открытого эфира» почему военнослужащие США делают такой сильный упор на развитие ИИ в армии.

«Американцы не могут похвастаться тем, что в их военной науке нет выдающейся стратегии, которая бы всегда побеждала в войнах. Американская армия похвастаться успехами и победами во многих войнах тоже не могут. Они все время ищут универсальный рецепт создания универсального солдата, который побеждает всегда. И вот в роли этого солдата они выбрали ИИ. Они уверовали в фильм «Терминатор», где он неубиваемый победил всех. Они считают, что ИИ быстрее, он беспринципный, не колеблется, не болеет, может воевать 24 часа в сутки», - заявил журналист.

При этом Алексей Леонков отметил, что планы Пентагона по созданию сверхмощного ИИ, скорее всего изначально обречены на провал.

«От цели они далеки, их же американские ученые четко разложили все по полочкам. Есть 4 вида ИИ: реактивная машина - например Deep Blue, который выиграл у Каспарова в шахматы, есть машины, где все возможности ограничены их ПО, есть машины, реагирующие на ваше психофизическое состояние - определяющие ваше настроение, мотивы, желания. Над этим только ведутся эксперименты. И четвертый вид: машина, обладающая самосознанием, те самые «Терминаторы». И американские ученые писали, что такие машины далекая и туманная перспектива. Но в стратегии Пентагона написано, что это перспектива 2030 года», - рассказал эксперт.

Развитие искусственного интеллекта не единственное главное направление, намеченное НАТО на 2030 год. Военные эксперты подготовили доклад НАТО-2030, в котором четко обозначили Россию главной военной угрозой. На данный момент документ еще не имеет силы, а является лишь списком рекомендаций. Его рассмотрение намечено в следующем году на саммите с участием всех стран-членов альянса.

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