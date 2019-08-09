Память погибших миротворцев в Цхинвале почтили на военной базе РФ в Южной Осетии
На территории российской военной базы в Южной Осетии прошли мероприятия, посвященные одиннадцатой годовщине трагических событий 8 августа 2008 года, связанных с агрессией грузинских войск.
На плацу соединения состоялся траурный митинг, в котором приняли участие представители командования Южного военного округа (ЮВО), 58-й армии, личный состав российской военной базы.
На мероприятии присутствовали представители государственных структур Южной Осетии, участники операции по принуждению Грузии к миру, представители общественных организаций.
Завершился митинг поминальной литургией, которую провел на плацу помощник командира базы по работе с верующими военнослужащими священник Андрей Зизо, рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
К памятнику Герою России майору Дениса Ветчинову, погибшему в Цхинвале, а также другим памятным местам на территории республики были возложены венки и цветы.