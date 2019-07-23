Воссоздан по старинным чертежам: главное о паруснике «Полтава»

Силы ВМФ России готовятся к Главному военно-морскому параду. Уже в это в воскресенье, 28 июля, он пройдет в акватории Невы и на Кронштадском рейде.

Зрители увидят более 40 кораблей, катеров и подводных лодок. Одним из них станет воссозданный по старинным чертежам парусник «Полтава».

«Полтава» является полноразмерной копией русского 54-пушечного парусного линейного корабля 4-го ранга. Корабль получил свое название в честь победы, одержанной русской армией над шведами в Полтавской битве.

На вооружении «Полтавы» стоят 22 18-фунтовых орудия, 20 12-фунтовых орудий и 12 6-фунтовых.

Длина корабля составляет 39,82 метра, ширина - 11,69 метра, высота - 45,8 метра, а площадь парусов - 1105 квадратных метров.

В период боевой службы линейного корабля на нем дважды держал свой флаг Петр I.