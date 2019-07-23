В Североморске начал формироваться парадный строй кораблей ко Дню ВМФ

В Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота - города Североморска – 22 июля начал формироваться парадный строй надводных кораблей и подводных лодок, которые примут участие в параде кораблей в День ВМФ России.

Многоцелевая атомная подводная лодка «Псков», атомный подводный ракетный крейсер «Орел», большая дизель-электрическая подводная лодка «Калуга», большой десантный корабль «Александр Отраковский» заняли свои позиции на Североморском рейде.

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К ним присоединились малый ракетный корабль «Рассвет», малый противолодочный корабль «Юнга», морской тральщик «Владимир Гуманенко», базовые тральщики «Ельня» и «Соловецкий Юнга» и многофункциональный пограничный сторожевой корабль «Бдительный» погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

© Минобороны РФ

Как рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» встанет в строй кораблей в середине недели.

Он отметил, что в параде примут участие более 15 кораблей, подлодок и судов обеспечения Северного флота. Также около 20 кораблей и судов обеспечения задействуют в ходе военно-спортивного праздника в завершении морского парада.

© Минобороны РФ

Серга добавил, что парад кораблей в Североморске ежегодно проходит в День Военно-Морского флота России, а именно в последнее воскресенье июля. Корабли и подлодки флота занимают определенные им места на бочках на рейде Кольского залива. Экипажи выстраиваются на верхней палубе и приветствуют командующего Северным флотом, обходящего парадный строй кораблей на катере.