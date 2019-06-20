Минобороны внесло данные о 250 тысячах участников Великой Отечественной войны в базу «Дорога памяти»

В базу «Дорога памяти» уже внесено 250 тысяч имен участников Великой Отечественной войны. Об этом в эксклюзивном интервью «Звезде» сообщил начальник Центрального архива МО РФ, полковник запаса Игорь Пермяков.

«На сайте Минобороны создается общедоступная база данных, которая называется "Дорога памяти". Каждый человек может пополнить эту базу информацией о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Вся эта информация гигантская будет выставлена рядом с храмом, который строится в парке "Патриот". Это будет увековечивание памяти всех участников Великой Отечественной войны. Архив Минобороны принимает участие в этой программе. Уже 250 тысяч персоналий помещено в эту базу», - рассказал Пермяков в программе «Между тем».

В базе «Дорога памяти» любой желающий может разместить данные о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне - на фронте или в тылу. Фотографии и биографическую информацию можно отправить через соответствующий раздел на сайте Минобороны России. После проверки пользователь получит письмо со ссылкой на запись с прикрепленными материалами. При отсутствии доступа к Сети сведения о родственников можно направить через ближайший военный комиссариат, а также почтой по адресу: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8/1, с пометкой «Дорога памяти».

Чуть позже фотографии и уникальные экспонаты пополнят историко-мемориальный комплекс в подмосковном парке «Патриот». Постоянная экспозиция расположится рядом со строящимся главным храмом ВС РФ.

Полное интервью Игоря Пермякова доступно на сайте «Звезды»