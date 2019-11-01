Силы ПВО следили за 20 иностранными разведчиками у границ РФ за неделю
ВКС России были вынуждены 12 раз подниматься на перехват иностранных разведчиков.
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Экипажи истребителей из состава дежурных по ПВО сил ВКС РФ за неделю 12 поднимались в воздух на перехват иностранных разведчиков.
«12 подъемов истребителей из состава дежурных по ПВО сил выполнено с целью недопущения госграницы РФ», - сообщили в Министерстве обороны России.
Как рассказали в военном ведомстве, за этот период разведку вблизи границ нашей страны вели 20 летательных аппаратов.
В Минобороны подчеркнули, что, благодаря грамотным действиям российских летчиков, нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
«Нарушений воздушного пространства России не допущено», - говорится в сообщении.