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Военная полиция РФ провела патрулирование по трем маршрутам в Сирии у границы с Турцией

Наталья Вальханская
22:00 27.10.2019
Подразделения военной полиции ВС РФ приступили к выполнению задач патрулирования районов на сирийско-турецкой границе с 23 октября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Алаеддин, РИА Новости

В воскресенье, 27 октября, колонны российской военной полиции осуществили патрулирование по маршрутам: Аджами-Каракозак-Кобани-Коран и обратно, Камишлия-Факира и Камишлия-Сималька. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин.

«В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией, подписанным в Сочи 22 октября, подразделения военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации с 23 октября приступили к выполнению задач патрулирования районов на сирийско-турецкой границе», - напомнил генерал-майор.

Военнослужащие военной полиции Вооруженных Сил РФ продолжают выполнение задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования в назначенных районах, а также оказанию содействия по выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

При этом, по словам Бакина, на территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

Всего за сутки 26 октября было зафиксировано 14 обстрелов.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Алеппо, Биньямин, Сабикия провинции Алеппо; Калъат-Марза, Чекурджак, Джубб-Эз-Зарур, Эль-Арейм провинции Латакия; Хербет-Абдин, Зайтуна, Хан-Шейхун провинции Идлиб; Телль-Метвази, Эль-Фхайль провинции Хама», - рассказал руководитель ЦПВС.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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