На фоне горного пейзажа: мотострелки на БМП-3 уничтожили «боевиков» в Северной Осетии

Мотострелки 58-й армии ЮВО в Северной Осетии уничтожили условных боевиков на боевых машинах пехоты БМП-3. Экипажи боевых машин отработали взаимодействие по ведению огня по мишеням, размещенным на общевойсковом полигоне ЮВО «Тарское».

К отработке тактических задач было привлечено более полутора тысяч военнослужащих соединения и было задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.

БМП-3 – боевая бронированная гусеничная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя.

Она оснащена дизельным V-образным двигателем мощностью 500 лошадиных сил. Запас топлива в 700 литров обеспечивает пробег до 600 км. Движение по дорогам с твердым покрытием может осуществляться с максимальной скоростью до 70 км/ч. Комплекс основного вооружения – 100-мм орудие, 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет ПКТ.