Экипажи кораблей в Крыму подняли по учебной боевой тревоге

Корабли Черноморского флота были подняты по учебной тревоге в Новороссийске и Севастополе. Об этом рассказал официальный представитель объединения Алексей Рулев.

Главной целью учений является отработка действий личного состава и пунктов командования при ситуации боевой тревоги. Экипажи провели тренировку экстренного выхода из пункта базирования и постановления корабля на боевое дежурство. Кроме того, военные отработали навыки ведения боя против средств авиационного нападения условного противника.

В маневрах были задействованы ключевые корабли Черноморского флота. В их числе гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевые корабли «Сметливый» и «Пытливы», ракетный катер «Набережные Челны» и МРК «Вышний Волочек». Всего свои навыки отработали экипажи около 15 кораблей и катеров.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что на кораблях Черноморского флота, привлекаемых к выполнению задач в Средиземном море, проведена замена военнослужащих. В настоящее время с кораблей и из воинских частей Черноморского флота уволено в запас около 50% от общего числа подлежащих увольнению военнослужащих по призыву.