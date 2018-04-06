Минобороны задействовало 30 тысяч военнослужащих для борьбы с паводками

Для ликвидации последствий паводков и пожаров Министерство обороны России задействовало группировку из 30 тысяч военнослужащих. Спецтранспорт, воздушные суда и беспилотники уже направленны в те районы, где помощь экстренно необходима.

Сейчас военные инженеры работают в Волгоградской области. Там в зоне подтопления около трех десятков населенных пунктов, где живут почти две с половиной тысячи человек.

Тяжелая ситуация и в Воронежской области. Там под воду уходит целый район. Затоплены больше 400 домов и приусадебных участков. Дороги размыло. Местная река поднялась на шесть с половиной метров. Жителей эвакуируют. Людей вывозят на лодках, для них создан пункт временного размещения.

Ухудшение ситуации прогнозируют и в других регионах Центральной России - в Курской, Белгородской, Тульской областях и в Подмосковье. Сейчас в Центральном военном округе создано 27 саперных отрядов, восемь эвакуационно-спасательных команд и четыре понтонных подразделения. Ведется круглосуточный мониторинг.