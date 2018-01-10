Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор со своим коллегой из США Джозефом Данфордом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Глава российского Генштаба и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США обсудили ряд вопрос о сотрудничестве. Герасимов и Данфорд обсудили ситуацию в Сирии и ряд других вопросов, которые представляют взаимный интерес.