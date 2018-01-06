Полсотни семей военнослужащих получили новые квартиры в Новочеркасске

В Новочеркасске почти полсотни семей военнослужащих встретили этот год в новых квартирах. Ключи получили офицеры возрожденной 150-й мотострелковой дивизии.

Дома строители сдали полностью готовыми к заселению - жителям осталось лишь расставить мебель, сантехнику и плиту уже установили. Во дворе новостройки есть детская площадка, рядом построена школа и детский сад, магазин в шаговой доступности - в общем есть все для комфортной жизни.

В этом году в микрорайоне должны сдать еще три дома. Квартиры в них получат больше трехсот военнослужащих гарнизона.