Почему съемки кино с Болдуином о случайном выстреле обернулись смертью от пули

Трагедия произошла по вине оружейника, который перепутал патрон, зарядив в итоге боевой, считает российский и американский актер Игорь Жижикин. Он подчеркнул, что этого специалиста на съемки «Ржавчины» приняли в обход профсоюза. При этом имя оружейника звезда называть не стал.
Российский и американский актер Игорь Жижикин в беседе со «Звездой» подчеркнул, что сама по себе сцена не представляла опасности для ее участников, подобные специальные съемки, когда оружие наводится на камеру, часто применяют, если нужно добиться определенного эффекта.
«Специальная съемка, когда нужно какое-то движение, замедленное, где пуля летит в кадр или что-то еще, тогда уже наводится на камеру, там потом на графике доделывают, как пуля вылетает. Если холостой патрон, его можно навести на камеру, если потом на графике это будет делаться, как будто пуля летит прямо в глаза вам», - пояснил Жижикин.
По словам актера, трагедия произошла по вине оружейника, который перепутал патрон, зарядив в итоге боевой. Более того, Жижикин отметил, что этого специалиста на съемки «Ржавчины» приняли в обход профсоюза. При этом имя оружейника звезда называть не стал.
Погибшая в результате рокового выстрела кинооператор Галина Хатчинс родилась и выросла в СССР. Как говорится на личной странице женщины, она росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками. Хатчинс окончила отделение международной журналистики Киевского университета. Позднее она сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. При этом украинские дипломаты сообщили, что она до сих пор является гражданкой Украины.
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является
средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77–59170 от 22 августа 2014 года).
Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.