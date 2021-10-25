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Почему съемки кино с Болдуином о случайном выстреле обернулись смертью от пули

Светлана Иванова
13:46 25.10.2021
Трагедия произошла по вине оружейника, который перепутал патрон, зарядив в итоге боевой, считает российский и американский актер Игорь Жижикин. Он подчеркнул, что этого специалиста на съемки «Ржавчины» приняли в обход профсоюза. При этом имя оружейника звезда называть не стал.
Почему съемки кино с Болдуином о случайном выстреле обернулись смертью от пули
© Фото: Courtesy FOX5, KPA, Globallookpress, halynahutchins, instagram
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В минувшую пятницу, 22 октября, кинематографический мир оказался поражен трагедией, которая произошла в штате Нью-Мексико в США на съемках картины «Ржавчина». Голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу.

В пистолете, который должен был быть заряжен холостыми патронами, оказался боевой, в итоге сцена репетиции стрельбы оказалась фатальной для уроженки СССР Хатчинс и привела к травме у Соусы. Оператора в критическом состоянии доставили в больницу, однако спасти не смогли. Режиссер, в свою очередь, был госпитализирован с повреждениями ключицы, однако затем покинул медицинское учреждение.

Как позже сам Соуса рассказал шерифу Санта-Фе, передает ТАСС, во время репетиции трагической сцены за камерой находились режиссер и оператор - они выбирали наиболее подходящий ракурс для съемок сцены.

Российский и американский актер Игорь Жижикин в беседе со «Звездой» подчеркнул, что сама по себе сцена не представляла опасности для ее участников, подобные специальные съемки, когда оружие наводится на камеру, часто применяют, если нужно добиться определенного эффекта.

«Специальная съемка, когда нужно какое-то движение, замедленное, где пуля летит в кадр или что-то еще, тогда уже наводится на камеру, там потом на графике доделывают, как пуля вылетает. Если холостой патрон, его можно навести на камеру, если потом на графике это будет делаться, как будто пуля летит прямо в глаза вам», - пояснил Жижикин.

По словам актера, трагедия произошла по вине оружейника, который перепутал патрон, зарядив в итоге боевой. Более того, Жижикин отметил, что этого специалиста на съемки «Ржавчины» приняли в обход профсоюза. При этом имя оружейника звезда называть не стал.

Погибшая в результате рокового выстрела кинооператор Галина Хатчинс родилась и выросла в СССР. Как говорится на личной странице женщины, она росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками. Хатчинс окончила отделение международной журналистики Киевского университета. Позднее она сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. При этом украинские дипломаты сообщили, что она до сих пор является гражданкой Украины.

© halynahutchins, Instagram

В память о кинооператоре в США появится стипендия. Соответствующее решение принял Американский институт киноискусства (AFI). Коллеги отзывались об операторе как о добром, энергичном и невероятно талантливом человеке и прочили ей блестящую карьеру.

Сам Алек Болдуин не сразу нашел в себе силы прокомментировать трагический инцидент. Актер выразил соболезнования семье погибшей и заявил, что находится в постоянном контакте с ними. Он подчеркнул, что его сердце разбито, а слов, «чтобы передать потрясение и печаль по поводу трагического происшествия», нет. Знаменитость добавил, что сейчас он активно сотрудничает со следствием, чтобы выяснить, как могла произойти трагедия.

© face to face, Instagram, Globallookpress

При этом газета Los Angeles Times узнала, что коллектив в ходе съемок сталкивался с внутренними разногласиями. За несколько часов до роковой стрельбы, в ходе которой Болдуин случайно выстрелил в кинооператора и режиссера, часть персонала покинула площадку в знак протеста против условий труда. Также, по данным источника издания, пистолет, из которого стрелял Болдуин, прежде вызывал нарекания, а протоколы безопасности и проверки оружия в ходе съемочного процесса не соблюдались.

При этом первый ассистент Галины Хатчинс Аарон Чен, как сообщила радиостанция «Говорит Москва», выразил мнение, что создатели картины спешили как можно скорее ее завершить, поэтому пренебрегали правилами безопасности. Ассистент также подтвердил факт конфликта в коллективе, заявив, что оригинальный состав команды покинул площадку за день до случившегося из-за того, что им не предоставили отель. Ушедших людей пришлось заменить непрофессионалами.

В частности, по данным TMZ, Ханна Рид, которая отвечала за обращение с оружием в ходе съемок, оказалась новичком на этой должности. Месяц назад женщина рассказала о своем первом опыте в качестве главного оружейника кинокартины - это были съемки фильма «Старый путь» с Николасом Кейджем.

Более того, как выяснила газета Daily Beast со ссылкой на источники в съемочной группе, работа Ханны Рид не раз вызывала нарекания, коллеги по цеху считают ее неопытной. По данным издания, ранее съемки были приостановлены в ходе работы над вестерном «Старый путь» с Николасом Кейджем - тогда Рид якобы дала пистолет 11-летней актрисе без необходимой проверки.

Также во время съемок фильма уже с Болдуином съемочная группа, сообщает газета, сталкивалась с незапланированными выстрелами предоставленного Рид оружия как минимум дважды.

Отец Ханны Телл Рид является известным оружейником в Голливуде. Он работал на съемках таких знаменитых фильмов режиссера Квентина Тарантино, как «Джанго освобожденный» и «Однажды в... Голливуде».

В истории вызывает вопросы и роль помощника режиссера Дэйва Холлса. По данным The Guardian, пиротехник Мэгги Голл в 2019 году подавала внутреннюю жалобу на Холлса из-за несоблюдения мер безопасности. Издание отмечает, что именно он якобы сообщил Алеку Болдуину, что в оружии, из которого актер затем убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу, не было боевых патронов.

Голл заявила газете, что она ранее жаловалась исполнительным продюсерам сериала «Навстречу тьме» на то, что Холлс «не соблюдал протоколы безопасности для оружия и пиротехники». В ответ на это продюсеры шоу заявили, что после съемок в 2019 году Холлса больше не нанимали.

© Courtesy FOX5, KPA, Globallookpress

Бывший боец смешанных единоборств, актер и кинопродюсер Олег Тактаров, который тренировал Алека Болдуина в академии в Лос-Анджелесе, подчеркнул, что актер был ответственным, внимательным и дисциплинированным человеком. Тактаров, комментируя трагедию, добавил, что перед съемками обычно все оружие подвергают тщательной проверке - производится выстрел в землю, проверяются ствол, патроны, и предположил, что к выстрелу, который привел к трагедии, отнеслись непрофессионально.

В свою очередь, каскадер Игорь Панин заявил, что подобный случай не мог произойти на съемках в России. Он отметил, что на съемках в США всегда используется боевое оружие. Актеры массовки регулярно получают ранения на съемочной площадке, но широко это не освещается. В России такое невозможно на 99%, потому что из-за сложного процесса получения разрешений применяется охолощенное оружие, боевое практически не используется.

Возможно, что смерть Галины Хатчинс сократит количество применяемого боевого оружия на съемках в США. Так, в Hollywood Reporter узнали о решении шоураннеров сериала «Новобранец» запретить настоящее оружие на съемках. Выстрелы в сериале в ряде случаев изображали в основном с помощью графики. Правда, иногда использовалось и настоящее оружие. Но после несчастного случая с участием Болдуина шоураннер Алекси Хоули в служебной записке заявил, что актеры будут использовать исключительно пистолеты Air Soft, а вспышки будут добавляться во время постпродакшна при помощи CGI.

Американский ведущий новостного интернет-шоу Дэниел М. Ким нашел сходство в происшествии на съемочной площадке и сюжете фильма «Ржавчина». Журналист отметил, что лента, во время съемок которой Алек Болдуин совершил роковой выстрел, является историей о случайном убийстве.

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