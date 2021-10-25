Почему съемки кино с Болдуином о случайном выстреле обернулись смертью от пули

В минувшую пятницу, 22 октября, кинематографический мир оказался поражен трагедией, которая произошла в штате Нью-Мексико в США на съемках картины «Ржавчина». Голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу.

В пистолете, который должен был быть заряжен холостыми патронами, оказался боевой, в итоге сцена репетиции стрельбы оказалась фатальной для уроженки СССР Хатчинс и привела к травме у Соусы. Оператора в критическом состоянии доставили в больницу, однако спасти не смогли. Режиссер, в свою очередь, был госпитализирован с повреждениями ключицы, однако затем покинул медицинское учреждение.

Как позже сам Соуса рассказал шерифу Санта-Фе, передает ТАСС, во время репетиции трагической сцены за камерой находились режиссер и оператор - они выбирали наиболее подходящий ракурс для съемок сцены.

Российский и американский актер Игорь Жижикин в беседе со «Звездой» подчеркнул, что сама по себе сцена не представляла опасности для ее участников, подобные специальные съемки, когда оружие наводится на камеру, часто применяют, если нужно добиться определенного эффекта.

«Специальная съемка, когда нужно какое-то движение, замедленное, где пуля летит в кадр или что-то еще, тогда уже наводится на камеру, там потом на графике доделывают, как пуля вылетает. Если холостой патрон, его можно навести на камеру, если потом на графике это будет делаться, как будто пуля летит прямо в глаза вам», - пояснил Жижикин.

По словам актера, трагедия произошла по вине оружейника, который перепутал патрон, зарядив в итоге боевой. Более того, Жижикин отметил, что этого специалиста на съемки «Ржавчины» приняли в обход профсоюза. При этом имя оружейника звезда называть не стал.

Погибшая в результате рокового выстрела кинооператор Галина Хатчинс родилась и выросла в СССР. Как говорится на личной странице женщины, она росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками. Хатчинс окончила отделение международной журналистики Киевского университета. Позднее она сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. При этом украинские дипломаты сообщили, что она до сих пор является гражданкой Украины.