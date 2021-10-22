Пострадавшего из-за выстрела Болдуина режиссера выписали из больницы

Режиссер Джоэл Соуса, который был ранен в результате случайного выстрела актера Алека Болдуина на съемках фильма «Ржавчина», был выписан из больницы. Об этом написала в своем Twitter актриса Фрэнсис Фишер, которая задействована в съемках картины.

«Наш режиссер Джоэл Соуса выписан из больницы», - написала Фишер и попросила СМИ не распространять недостоверную информацию.

На съемочной площадке в США произошла трагедия. Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, и попал в членов съемочной группы. Оператора Галину Хатчинс с ранением шеи доставили на вертолете в больницу города Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Также сообщалось о ранении режиссера ленты, который, по данным ряда американских СМИ, находился в критическом состоянии.

По информации представителя офиса шерифа округа Санта-Фе, пока в отношении актера не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.