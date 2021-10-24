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Ассистент погибшей от выстрела Болдуина выдвинул свою версию трагедии

Иван Линдеманн
07:51 24.10.2021
По его мнению, создатели спешили как можно скорее завершить фильм, поэтому пренебрегали правилами безопасности. Мужчина надеется, что картина не будет отснята.
Ассистент погибшей от выстрела Болдуина выдвинул свою версию трагедии
© Фото: halynahutchins, Instagram
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Первый ассистент кинооператора Галины Хатчинс, которая погибла от выстрела Алека Болдуина на съемках фильма «Ржавчина», выдвинул свою версию трагедии.

По словам Аарона Чена, оригинальный состав команды покинул площадку за день до случившегося из-за того, что им не предоставили отель. Ушедших пришлось заменить непрофессионалами.

«Когда они вернулись, то поняли, что их заменили на непрофессионалов, у которых не было соответствующей подготовки. Эти люди дали Алеку Болдуину заряженный боевым патроном пистолет. Галина, режиссер и оператор остались на съемках», - приводит слова Чена радиостанция «Говорит Москва».

Также он предположил, как могла произойти трагедия. По версии Чена, Хатчинс в момент выстрела снимала на камеру в формате от первого лица. Режиссер, вероятно, был позади нее, он присел и смотрел в монитор.

«Вот почему после выстрела пуля попала в живот Галине и затем угодила в плечо режиссеру, потому что он, скорее всего, был позади нее, и из-за обилия солнца в согнутом положении смотрел в монитор», - сказал он.

По его мнению, создатели спешили как можно скорее завершить фильм, поэтому пренебрегали правилами безопасности. Мужчина надеется, что картина не будет отснята.

Трагедия произошла 22 октября. Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, и попал в членов съемочной группы. Оператора Галину Хатчинс с ранением шеи доставили на вертолете в больницу города Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь.

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