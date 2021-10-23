СМИ: ответственная за оружие Болдуина оказалась новичком

Женщина, которая отвечала за обращение с оружием в ходе съемок с актером Алеком Болдуином, оказалась новичком на этой должности, передает TMZ. Месяц назад Ханна Рид рассказала о своем первом опыте в качестве главного оружейника кинокартины - это были съемки фильма «Старый путь» с Николасом Кейджем.

Также в материале издания было добавлено, что ее отец Телл Рид является известным оружейником в Голливуде. Она работал на съемках таких знаменитых фильмов режиссера Квентина Тарантино, как «Джанго освобожденный» и «Однажды в… Голливуде».

Напомним, что ранее на съемочной площадке в США произошел трагический инцидент. Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, и попал в членов съемочной группы. Оператора Галину Хатчинс с ранением шеи доставили на вертолете в больницу города Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Режиссер картины уже выписан из больницы.

Сам Болдуин впоследствии заявил, что его «сердце разбито». Он выразил соболезнования семье погибшей и заявил, что находится в постоянном контакте с ними. Актер добавил, что сейчас он активно сотрудничает со следствием, чтобы выяснить, как могла произойти трагедия.

Бывший боец смешанных единоборств, актер и кинопродюсер Олег Тактаров в беседе со «Звездой» предположил, из-за чего могла произойти трагедия на съемочной площадке с актером Алеком Болдуином.