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«Могла быть блестящая карьера»: режиссер из Голливуда об убитой Болдуином операторе

Роман Захаров
21:13 22.10.2021
Известный актер Алек Болдуин во время съемок в США случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: halynahutchins, instagram
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Погибшая на съемках в США оператор Галина Хатчинс была ярким, жизнерадостным человеком и профессионалом своего дела. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал продюсер и режиссер Алексей Федосов, который был лично знаком с ней.

«Мы с Галиной познакомились на съемочной площадке пять лет назад. Она была оператором-постановщиком, я был вторым режиссером. Я ее часто подгонял, а она всегда творила, очень долго выставляла кадры. Но она профессионал. Она всегда мне улыбалась в ответ и все равно продолжала делать свое дело так, как она считает нужным. Она молодец. Она очень добрый, яркий человек, очень жизнерадостный человек. Я никогда не видел ее злой или раздраженной. Это был такой лучик света. Конечно, она была хорошей мамой. Мы очень часто с ней случайно пересекались в жизни», - поделился воспоминаниями режиссер.

Федосов добавил, что в Голливуде очень большое русскоязычное сообщество и, судя по его социальным сетям, многих людей из этого сообщества потрясла новость о смерти Галины Хатчинс.

«В Голливуде очень большое русскоязычное комьюнити. Думаю, что все русскоязычные люди, кто работает в Америке, в кино, знали ее. Смотрю, все соцсети у меня сейчас разрываются, все скорбят. Все знают ее только как прекрасного человека и хорошего профессионала. У нее должна была быть блестящая карьера оператора, потому что ее действительно очень любили американские кинематографисты, любили с ней работать», - рассказал он.

Печальный инцидент случился ранее на съемочной площадке в США. Известный актер Алек Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, в сторону съемочной группы. Галину Хатчинс с ранением шеи доставили на вертолете в больницу города Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Позже СМИ сообщили неподтвержденную информацию, что пистолет, из которого стрелял Болдуин, мог быть заряжен боевым патроном.

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