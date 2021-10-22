Болдуин впервые прокомментировал инцидент с гибелью оператора на площадке

Актер Алек Болдуин впервые прокомментировал трагический инцидент, произошедший на съемках фильма «Ржавчина», где он случайно убил оператора Галину Хатчинс из бутафорского оружия.

«Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и его семье. Мое сердце разбито», - приводит ТАСС слова артиста.

Болдуин выразил соболезнования семье погибшей и заявил, что находится в постоянном контакте с ними.

«Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс - жены, матери и нашего глубоко восхищенного коллеги», - подчеркнул он.

При этом актер добавил, что сейчас он активно сотрудничает со следствием, чтобы выяснить, как могла произойти трагедия.

Печальный инцидент случился ранее на съемочной площадке в США. Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, и попал в членов съемочной группы. Оператора Галину Хатчинс с ранением шеи доставили на вертолете в больницу города Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Также сообщается, что госпитализирован был и режиссер картины, но он, по данным СМИ, уже выписан из больницы.