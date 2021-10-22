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СМИ: Алек Болдуин застрелил оператора на съемках фильма в США

Вадим Синицын
05:50 22.10.2021
По данным СМИ, в оружии должны были находиться холостые патроны, однако оно оказалось заряжено боевыми.
СМИ: Алек Болдуин застрелил оператора на съемках фильма в США
© Фото: alecbaldwininsta instagram
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Стала известность личность человека, который застрелил оператора на съемках фильма в США. Как сообщает телеканал KOB4, им оказался известный актер Алек Болдуин.

Как передает канал со ссылкой на местные власти, Алек Болдуин выстрелил из винтовки и убил оператора фильма «Ржавчина» Халину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза. Картина «Ржавчина», где Болдуин выступает как продюсер, снимается в Санта-Фе.

По данным СМИ, в оружии должны были находиться холостые патроны. На данный момент неизвестно, что привело к трагической ошибке.

Раненого оператора доставили на вертолете в городскую больницу Альбукерке, однако врачам не удалось спасти женщину. Данные о судьбе режиссера, который также получил ранение, уточняются.

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