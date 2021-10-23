Режиссер фильма, на съемках которого Болдуин убил оператора, рассказал о погибшей

Режиссер фильма «Ржавчина» Джоэл Соуза выразил соболезнования в связи с произошедшим на съемках картины трагическим инцидентом, во время которого известный актер Алек Болдуин случайно убил оператора Галину Хатчинс.

«Я опустошен потерей моего другая и коллеги Галины. Она была доброй, энергичной, невероятно талантливой. Она боролась до последнего и всегда подталкивала меня к тому, чтобы становиться лучше. Мои мысли - с ее семьей в это тяжелое время», - заявил Соуза в беседе с изданием Deadline.

Печальный инцидент случился ранее на съемочной площадке в США. Алек Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, в сторону съемочной группы. В результате Галина Хатчинс получила ранение шеи, после чего ее доставили на вертолете в больницу города Альбукерке. Несмотря на все усилия, врачам не удалось спасти ее жизнь.

Сегодня СМИ сообщили, что Болдуин посетил закрытую церемонию прощания с Хатчинс.