СМИ узнали о многочисленных жалобах на оружейника фильма с Болдуином

Работа оружейника фильма, на съемках которого знаменитый голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс, не раз вызывала нарекания, коллеги по цеху считают Ханну Рид неопытной, передает Daily Beast со ссылкой на источники в съемочной группе.

По данным издания, ранее съемки были приостановлены в ходе работы над вестерном «Старый путь» с Николасом Кейджем - тогда Рид якобы дала пистолет 11-летней актрисе без необходимой проверки.

«Она была неосторожна с пистолетами, размахивала ими постоянно… Несколько раз было такое, что она заряжала оружие холостыми, но делала это так, что мы думали, что это не безопасно», - приводятся слова источника.

Также во время съемок фильма уже с Болдуином съемочная группа, передает издание, сталкивалась с незапланированными выстрелами предоставленного Рид оружия как минимум дважды.

Ранее СМИ узнали, что съемочная группа в ходе съемок фильма сталкивалась с внутренними разногласиями. Сообщалось, что за несколько часов до трагедии несколько человек покинули площадку в знак протеста против условий труда.

Напомним, что несколько дней назад на съемочной площадке в США произошел трагический инцидент. Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, и попал в членов съемочной группы. Оператора Галину Хатчинс с ранением шеи доставили на вертолете в больницу города Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Режиссер картины уже выписан из больницы.

Сам Болдуин впоследствии заявил, что его «сердце разбито». Он выразил соболезнования семье погибшей и заявил, что находится в постоянном контакте с ними. Актер добавил, что сейчас он активно сотрудничает со следствием, чтобы выяснить, как могла произойти трагедия.