Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ узнали о многочисленных жалобах на оружейника фильма с Болдуином

Анна Назайкина
13:34 24.10.2021
По словам источника в съемочной группе, Ханна Рид неосторожно обращалась с пистолетами.
СМИ узнали о многочисленных жалобах на оружейника фильма с Болдуином
© Фото: jensenackles, Instagram
Читайте нас на:

Работа оружейника фильма, на съемках которого знаменитый голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс, не раз вызывала нарекания, коллеги по цеху считают Ханну Рид неопытной, передает Daily Beast со ссылкой на источники в съемочной группе.

По данным издания, ранее съемки были приостановлены в ходе работы над вестерном «Старый путь» с Николасом Кейджем - тогда Рид якобы дала пистолет 11-летней актрисе без необходимой проверки.

«Она была неосторожна с пистолетами, размахивала ими постоянно… Несколько раз было такое, что она заряжала оружие холостыми, но делала это так, что мы думали, что это не безопасно», - приводятся слова источника.

Также во время съемок фильма уже с Болдуином съемочная группа, передает издание, сталкивалась с незапланированными выстрелами предоставленного Рид оружия как минимум дважды.

Ранее СМИ узнали, что съемочная группа в ходе съемок фильма сталкивалась с внутренними разногласиями. Сообщалось, что за несколько часов до трагедии несколько человек покинули площадку в знак протеста против условий труда.

Напомним, что несколько дней назад на съемочной площадке в США произошел трагический инцидент. Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, и попал в членов съемочной группы. Оператора Галину Хатчинс с ранением шеи доставили на вертолете в больницу города Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Режиссер картины уже выписан из больницы.

Сам Болдуин впоследствии заявил, что его «сердце разбито». Он выразил соболезнования семье погибшей и заявил, что находится в постоянном контакте с ними. Актер добавил, что сейчас он активно сотрудничает со следствием, чтобы выяснить, как могла произойти трагедия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.