Каскадер объяснил, почему трагический инцидент с Болдуином не мог бы случиться в России

Трагическому случаю с участием Алека Болдуина поспособствовало то, что на съемках в США всегда используется боевое оружие. Актеры массовки регулярно получают ранения на съемочной площадке, но широко это не освещается, рассказал «Звезде» каскадер Игорь Панин.

«Любое частное лицо может получить лицензию и купить себе арсенал оружия. Оружие для съемок дают частные лица в основном. У них все работают с боевым оружием, только холостые патроны. В массовых сценах такое периодически бывает, путают коробки боевые и холостые, так что кто-то кого-то ранит», - сказал собеседник.

В России такое невозможно на 99%, подчеркнул Панин.

«У нас это очень сложный процесс. Оружейники, оружейные цеха - это очень много лицензий, разрешений. Мы в основном работаем на съемках с охолощенным оружием. Боевое оружие практически не используется», - пояснил он.

Смертельный инцидент произошел на съемках фильма «Ржавчина». Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, и попал в членов съемочной группы. Оператора Галину Хатчинс с ранением шеи доставили на вертолете в больницу города Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Сообщалось также о критическом состоянии режиссера ленты Джоэла Соусы, однако затем эту информацию опровергли. Съемки фильма приостановлены, в отношении Болдуина никаких обвинений пока не выдвинуто.