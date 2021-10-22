СМИ: пистолет Болдуина был заряжен одним боевым патроном
Пистолет, из которого актер Алек Болдуин стрелял на съемках фильма «Ржавчина» (Rust), был заряжен одним боевым патроном. Об этом сообщает американский журнал Variety со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе.
«Ключевой актер случайно выстрелил одним боевым патроном на месте съемок, попав в оператора и режиссера», - говорится в заявлении профсоюза.
Трагедия произошла во время съемок картины в штате Нью-Мексико. Оружие, из которого стрелял Болдуин, должно было быть заряжено холостыми патронами. В результате инцидента кинооператор Галина Хатчинс была ранена в шею. На вертолете ее доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, женщина скончалась. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуса.
По данным полиции округа Санта-Фе, против актера еще не выдвинуто обвинение, однако в полицейский участок Болдуин приехал самостоятельно. В настоящий момент съемки картины приостановлены.