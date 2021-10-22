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СМИ: пистолет Болдуина был заряжен одним боевым патроном

Майя Мусиенко
19:08 22.10.2021
Выстрелив из него, актер ранил режиссера и оператора, которая скончалась.
СМИ: пистолет Болдуина был заряжен одним боевым патроном
© Фото: Andy Choinski, Pixabay
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Пистолет, из которого актер Алек Болдуин стрелял на съемках фильма «Ржавчина» (Rust), был заряжен одним боевым патроном. Об этом сообщает американский журнал Variety со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе.

«Ключевой актер случайно выстрелил одним боевым патроном на месте съемок, попав в оператора и режиссера», - говорится в заявлении профсоюза.

Трагедия произошла во время съемок картины в штате Нью-Мексико. Оружие, из которого стрелял Болдуин, должно было быть заряжено холостыми патронами. В результате инцидента кинооператор Галина Хатчинс была ранена в шею. На вертолете ее доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, женщина скончалась. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуса.

По данным полиции округа Санта-Фе, против актера еще не выдвинуто обвинение, однако в полицейский участок Болдуин приехал самостоятельно. В настоящий момент съемки картины приостановлены.

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