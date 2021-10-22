Убитая Болдуином кинооператор родилась в СССР

Случайно застреленная актером Алеком Болдуином кинооператор Галина Хатчинс родилась и выросла в СССР. Об этом сообщается на личном сайте женщины.

«Галина росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками», - говорится в сообщении.

Хатчинс закончила отделение международной журналистики Киевского университета. Позднее она сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя.

Последнее видео в ее Instagram опубликовано два дня назад. На кадрах видно, как женщина едет на лошади.

«Одно из преимуществ съемок вестерна - в выходной день можно покататься на лошадях», - подписала видео оператор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Halyna Hutchins (@halynahutchins)

На съемках в США, 22 октября, Алек Болдуин случайно застрелил оператора. Актер выстрелил из пистолета, которое должно было быть заряжено холостыми патронами и попал в членов съемочной группы. Галина Хатчинс получила ранение шеи. Ее на вертолете доставили в больницу города Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Режиссер фильма Джоэл Соуса также ранен и находится в критическом состоянии.