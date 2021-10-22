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Убитая Болдуином кинооператор была гражданкой Украины

Светлана Иванова
13:31 22.10.2021
Украинское генконсульство в Сан-Франциско работает над установлением обстоятельств инцидента, сообщил спикер Министерства иностранных дел страны Олег Николенко.
Убитая Болдуином кинооператор была гражданкой Украины
© Фото: halynahutchins, Instagram
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Кинооператор Галина Хатчинс, которая умерла после случайного выстрела актера Алека Болдуина во время съемок фильма «Ржавчина» в США, была гражданкой Украины. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел страны Олег Николенко.

«МИД Украины получил подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству», - сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Николенко подчеркнул, что украинское генконсульство в Сан-Франциско работает над установлением обстоятельств происшествия. Дипломаты находятся на связи с американскими правоохранительными органами и по поводу расследования.

Спикер добавил, что также ведомство ищет родных Хатчинс для оказания необходимой консульской и правовой помощи.

Ранее американские СМИ сообщили о несчастном случае на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в США. Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, и попал в членов съемочной группы. Оператор Галина Хатчинс получила ранение шеи и позже умерла. Травмирован и режиссер ленты Джоэл Соуса. Сначала появилась информация о его критическом состоянии, позже актриса Фрэнсис Фишер опровергла ее, написав, что режиссера выписали из больницы.

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