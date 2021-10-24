На съемках сериала в США запретили настоящее оружие после инцидента с Болдуином

В США шоураннеры сериала «Новобранец» решили запретить настоящее оружие на съемках после трагедии с участием Алека Болдуина на площадке фильма «Ржавчина» в США.

Выстрелы в сериале в ряде случаев изображали в основном с помощью графики. Но иногда использовалось и настоящее оружие. Но после несчастного случая с участием Болдуина, шоураннер Алекси Хоули в служебной записке заявил, что настоящее оружие использоваться не будет. По его словам, безопасность актеров и съемочной группы слишком важна, Hollywood Reporter.

Теперь актеры будут использовать исключительно пистолеты Air Soft, а вспышки будут добавляться во время постпродакшна при помощи CGI.

Напомним, инцидент случился несколькими днями ранее на съемочной площадке в США. Алек Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, в сторону съемочной группы.

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