Болдуин пришел на церемонию прощания с убитой им кинооператором

Американский актер Алек Болдуин посетил закрытую церемонию прощания с кинооператором Галиной Хатчинс, которую он случайно застрелил во время съемок. Об этом пишет New York Post.

По информации издания, церемония прощания прошла в городе Санта-Фе американского штата Нью-Мексико, где ранее и случился трагический инцидент.

«Алек Болдуин присутствовал в пятницу вечером на закрытой церемонии прощания с 42-летней кинооператором», - сказано в материале New York Post.

Как ожидается, открытая церемония прощания с Хатчинс состоится там же чуть позже.

Печальный инцидент случился ранее на съемочной площадке в США. Алек Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, в сторону съемочной группы. Галину Хатчинс с ранением шеи доставили на вертолете в больницу города Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь.