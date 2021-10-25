Пострадавший на съемках с Алеком Болдуином режиссер рассказал об обстоятельствах трагического выстрела

Режиссер фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином, пострадавший от случайного выстрела на съемочной площадке, рассказал следствию подробности инцидента. По его словам, до трагического инцидента команда репетировала сцену стрельбы с наведением оружия в объектив камеры.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документы Управления шерифа Санта-Фе, во время репетиции за камерой находились режиссер и оператор - они выбирали наиболее подходящий ракурс для съемок сцены.

Трагедия произошла в конце октября на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Предположительно, в оружии оказался боевой патрон. В результате инцидента погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер получил ранения.